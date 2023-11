Giovanili. L’U19 rivede la luce nel derby con Pesaro

Tornano alla vittoria, gli AngelsRbr Under 19, e lo fanno sul parquet amico del PalaSgr di Santarcangelo. Nel 68-63 a cadere sotto i colpi di Mulazzani e Macaru (47 punti in due) è il Bramante Pesaro, ancora a secco di vittorie in stagione. È un primo tempo equilibrato, quello giocato dalle due squadre, con i ragazzi di Serra che devono ovviare all’assenza di Abba e Sirri e spostano energie e punti nel reparto esterni. Dal 15-14 del 10’ si passa al vantaggio pesarese dell’intervallo (32-35), con la ripresa segnata sempre dall’equilibrio. Le squadre non scappano via ma si sorpassano con frequenza, con gli AngelsRbr che mettono il naso avanti al 30’ (48-47) e nel finale sfruttano la vena di Mulazzani e Macaru per prendere un piccolo margine e portare a casa una vittoria meritata.

Il tabellino di Santarcangelo: Antolini, Bonfé 2, Panzeri 2, Mulazzani 21, Benzi 13, Baschetti ne, Macaru 16, Lombardi 8, Mari 6, Di Giacomo ne, Marcuzzi ne. All.: Serra.