Giovanili. Teodorani-Cappabianca, il duo trascina l’Under 15

Settimana positiva per le giovanili della Pallacanestro 2.015. A cominciare dall’Under 19, che supera Empoli 81-70, tornando in pista dopo un 1° quarto negativo e chiudendo con tre ragazzi in doppia cifra (Errede top scorer a quota 16). In classifica, i biancorossi sono quinti a -6 dalle capoliste Faenza e Pistoia. Doppio ampio successo per l’Under 17, prima con Piacenza (99-72, Giudici 17 punti) e quindi corsara a Imola 51-91 con Bonomi e Georgescu in evidenza (18). Colpaccio dell’Under 15, che infligge a domicilio la prima sconfitta stagionale a San Lazzaro: 80-102 dopo una seconda parte di gara scintillante. Teodorani (20) e Cappabianca (19) mettono le ali alla squadra di Grison, che accorcia così al terzo posto a -6 dai bolognesi (con una partita in meno). L’unico ko, così, è quello dell’Under 14 Gold, 77-64 con la forte Virtus Bologna. Vani i 18 punti di Cerminara.