Giovanili. Weekend di gioie per under19 e under17

Doppio successo per le giovanili Angels legate a Rinascita Basket Rimini. La formazione Under 19, reduce dai ko con Forlì e Virtus, centra la prima vittoria in campionato grazie al +18 casalingo sulla Pino Basket Firenze (97-79). Una partita ad alto punteggio in cui la squadra di coach Serra è riuscita fin da subito a mettere le cose in chiaro. È stato infatti il primo quarto, chiuso sul 29-11, a mettere sui binari giusti l’incontro. Sugli scudi un eccellente Baschetti, che ha finito con 34 punti, supportato da Amaroli e Ka. Il vantaggio resta costante per tutta la gara, con gli Angels anche sopra i venti di margine prima di chiudere sul 97-79. Da rilevare la presenza in panchina di Sankare, non entrato. Il tabellino: Capelli 6, Curci ne, Amaroli 11, Baschetti 34, Macaru 10, Ka 22, Mari 8, Sankarè ne, Pennisi 3, Frisoni 3, Mariotti, Innocenti. All.: Serra.

Molto bene anche l’Under 17, che bissa il successo della prima giornata grazie al 59-84 nella tana dell’International Imola. L’avvio è complicato, ma dal 15-7 ecco il parzialone esterno che genera il 16-20 del 10’. Di lì in poi la partita ha un solo padrone, col 29-44 dell’intervallo e il 48-63 del 30’ a testimoniarlo. Un solido Longo e il valido contributo di capitan Tassani tirano la volata finale agli Angels – RBR che chiudono i conti sul 59-84. Ancora una volta oltre i 20 punti Mattia Ruggeri. Il tabellino: Almasi 3, San Martini 2, Bracci, Capucci 5, Tassani 13, Ronci 15, Longo 10, Tura 4, Trevisani, Altini 6, Ruggeri 21, Ciancarelli 5. All.: Verni.