"Girone A di Serie B: Montecatini al bivio per la Final Four"

A 40’ dalla fine del girone d’andata e dal primo verdetto della stagione, nel Girone A di Serie B Nazionale i giochi sono ancora più che aperti per la qualificazione alle final four di Coppa Italia di categoria. I risultati dell’ultimo turno hanno però già messo alcuni paletti, dipingendo un quadro per il quale il 16-17 marzo a Roma non potranno esserci entrambe le rappresentanti cestistiche di Montecatini. O Herons o Gema dunque, con la Fabo forte dei due punti in più in classifica che le permettono di non fare calcoli: con una vittoria in trasferta contro la Logiman Crema gli uomini di Barsotti staccano il pass per la kermesse del PalaTiziano, ma anche in caso di ko se la Pielle Livorno dovesse vincere il derby labronico. L’unico caso in cui Natali e compagni resterebbero fuori corrisponde anche all’unica chance di qualificazione dei "cugini": in caso di vittoria Gema contro Desio e di contemporanea sconfitta di Pielle ed Herons si formerebbe un terzetto alle spalle della Libertas Livorno, che rimarrebbe da sola al comando. La classifica avulsa fra le due termali e i biancoblù di Cardani premierebbe la Gema in virtù della differenza canestri.