Girone Gold, fa festa solo il Loreto Pesaro

VAL DI CEPPO

80

GOLDENGAS

78

VAL DI CEPPO: Rath 10, Bischetti 21, Buscaroli 8, Berardi, Rimsa 32; Rosini ne, Speziali 5, Bindocci, Casuscelli 4, Facciolà, Rimolo. All. Filippetti.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 16, Imsandt 4, Brigato 17, Landoni 17, Medizza 9; Arceci ne, Tornatore, Neri ne, Sanna 4, Benzoni 2, Bracci 9, Oberto ne. All. Gabrielli.

Arbitri: Fornaro di Mentana e Desideri di Viterbo.

Parziali: 22-22 41-31 54-48 80-78.

La Goldengas getta al vento una grande occasione perdendo sul campo del Val di Ceppo dell’ex Filippetti, alla prima vittoria, 80-78: risultato giusto, vince chi gioca meglio e ci mette più intensità, ben rappresentata da un gladiatorio Rimsa. Primo quarto con un approccio migliore dei locali, anche a +8, con la Goldengas che – priva di Neri infortunato (tra i locali manca però Meschini, squalificato) – entra progressivamente in partita chiudendo al 10’ sul 22-22. La Goldengas a livello difensivo è lontana parente di quella di 7 giorni prima e in attacco prende solo i ferri: al riposo lungo 41-31. Sotto di 13 a inizio terzo periodo, Senigallia ha il merito di caricare di falli i locali, già in bonus al 22’: Goldengas a un possesso (44-41 al 27’). Al 30’ match ancora in salita: 54-48. Imsandt appoggia il -4 poi parità a 68 al 36’ ma la Goldengas perde Landoni per falli. Sul 76-74 Sanna sbaglia ma nell’azione dopo segna da tre e subisce fallo, segnando il libero (78-78). Sull’80-78, ultimo tiro Goldengas: Brigato sbaglia la tripla della vittoria.

Andrea Pongetti