Giù dall’ottovolante. La Bcb si butta via. A Orzinuovi finisce ko

Seconda sconfitta lontano su due trasferte disputate nel 2024 per la Lissone Interni Brianza Casa Basket che a Orzinuovi, “tana“ della Pallacanestro Crema, dopo 40 minuti sull’ottovolante cede il passo ai padroni di casa. Ne succedono davvero di tutti i colori nel turno infrasettimanale di mercoledì sera anche se chi deve mangiarsi le mani è proprio la squadra di Nazareno Lombardi che dopo essere andata sotto anche di 19 lunghezze nel corso del secondo quarto, spreca nel finale un vantaggio di 7 punti cedendo ai padroni di casa. Che così salgono a quota 22 raggiungendo al quinto posto proprio i brianzoli, anche se l’equilibrio dalla quarta posizione in giù regna sovrano in un campionato che di certo ha solo le prime tre posizioni (se le contenderanno da qui alla fine le due Livorno e la capolista Fabo Montecatini) e le ultime due (Caserta e Salerno che ha appena esonerato l’allenatore). Avvio di partita complicato per i ragazzi di coach Lombardi che dopo la tripla di Ceparano non trovano praticamente più il canestro segnando 5 punti nei primi 8 minuti e finendo sotto al primo intervallo 26-11. La Lissone Interni sprofonda fino al -19 (33-14) poi inizia sostanzialmente un’altra partita. Il break di 21-12 permette ai verdi di limitare i danni all’intervallo (-10), la musica non cambia anche dopo l’intervallo e il gioco da tre punti di Càffaro a due minuti dalla fine del terzo quarto regala il primo vantaggio da inizio partita alla Lissone Interni, che grazie a un 10 25 di parziale alla terza sirena vola avanti di cinque lunghezze. Che diventano 7 al 32’ ma non vanno oltre perché la Logiman riprende a fare canestro. Una tripla di Nicoli e una di Oboe permettono a Crema di tornare a un solo possesso di svantaggio al 38’ (71-74), la Lissone Interni non fa più canestro, Crema sì e due liberi di Oboe fissa l’80-76 finale che lascia tanto amaro in bocca alla Lissone Interni. Nel tabellino spiccano i 15 punti di Loro e Valesin.

Ro.San.