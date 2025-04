Giussano chiude la regular season con vittoria su Benevento in Serie A2 femminile

Ha concluso la regular season della Serie A2 femminile il Giussano battendo per 74-60 Benevento. La partita è stata in equilibrio fino al ventesimo minuto, poi le foxes hanno preso in mano la situazione vincendo agevolmente la sfida di bassa classifica. "Nei primi venti minuti siamo stati troppo morbidi nell’atteggiamento e disattenti in difesa - spiega l’allenatore Alberto Mazzetti - Benevento, che finora aveva vinto solo due gare in tutta la stagione, ha tirato benissimo da tre segnando ben 40 punti, uno sproposito, dovuto al fatto che da parte nostra non abbiamo tenuto uno standard di gioco continuo. In particolare, oltre ai canestri subìti dal perimetro, abbiamo concesso troppo spazio alla loro giocatrice greca, che ha fatto ottime cose sotto i tabelloni. Nella ripresa abbiamo alzato subito il livello fisico del match, facendo in avvio un break di 7-0 che ci ha dato fiducia. Il terzo periodo di gioco l’abbiamo dominato facendo un parziale di 23-8. Non abbiamo avuto problemi ad attaccare la zona messa in campo dalle nostre avversarie in quanto, giocando forte in difesa e colpendo in contropiede, Benevento non è più riuscita a schierarsi senza subire un canestro immediato".

"La differenza con la prima parte della gara - continua - l’ha fatta l’energia di tutte le mie giocatrici, brave a cambiare marcia, con un buon contributo arrivato anche dalle giovanissime. Ho dato spazio a tre atlete del nostro settore giovanile, ossia Celeste Colico, Giulia Pallavicini e Marta Fiorese. Il dato più importante, che spiega benissimo che tipo di gioco siamo riusciti a sviluppare, è quello dei 26 assist totali della squadra. La nota negativa è che non abbiamo potuto utilizzare Francesca Diotti, che ha preso un altro colpo al naso. La visita che ha in programma ci dirà se potrà riprendere a giocare nei playout. La coda del campionato inizia già questo sabato, quando affronteremo in trasferta Civitanova Marche. Gara2 la disputeremo in casa mercoledì 23. Dovessimo arrivare alla bella, sarà di nuovo in terra marchigiana".

Antonella Galimberti