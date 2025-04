Giussano verso la salvezza in Serie A2 femminile: sfida decisiva contro Civitanova Marche

Il sogno permanenza in Serie A2 femminile per Giussano si avvicina. Domani alle 19.30 la formazione brianzola giocherà in casa gara 2 di playout contro Civitanova Marche partendo dall’1-0 avendo vinto la prima sfida in trasferta col punteggio di 53-51. L’unica nota negativa per le foxes è che probabilmente dovranno fare a meno della polacca Marzena Marciniak, che si è procurata una forte distorsione a una caviglia. Ci sarà invece Sophia Lussignoli, reduce da un infortunio ad un ginocchio. In regia Francesca Diotti, che nonostante l’operazione al setto nasale ha deciso di giocare senza la maschera protettiva.

"Diotti e Ramon nella trasferta marchigiana hanno fatto un grande lavoro difensivo a tutto campo sulle piccole avversarie - spiega l’allenatore Alberto Mazzetti - in attacco hanno avuto qualche difficoltà a costruire il gioco in quanto le padrone di casa sono state molto aggressive sul pick and roll. Nei movimenti senza palla siamo andati bene, però non abbiamo eseguito i passaggi con i tempi corretti. Da questo sono derivate le tante palle perse, dovremo migliorare in gara2. Siamo andati male anche al tiro da tre punti, trovando la difesa avversaria molto chiusa in area, con problemi ad andare in penetrazione.

In una partita equilibrata dal primo all’ultimo minuto sono stati decisivi i canestri realizzati nei momenti cruciali da Magdalena Szajtauer, che oltre a catturare tanti rimbalzi ha rifilato una stoppata grandiosa sul tiro conclusivo che valeva il sorpasso per Civitanova. Anche Martina Crippa è stata brava a utilizzare le sue lunghe leve esaltandosi nelle stoppate". La migliore in campo è stata Ilaria Bernardi, che ha come subìto tanti falli, capitalizzando le gite in lunetta. Per lei un incontro da 12 punti e 11 rimbalzi, con 6/8 ai tiri liberi.

"Nelle gare di playout la tensione è altissima - dice Mazzetti - poter giocare gara2 sull’1-0 a zero ci dà tanta fiducia. Per ora le ragazze meritano un applauso, sappiamo però che mercoledì sarà tutta un’altra storia e ci aspetta un compito durissimo per completare l’opera".