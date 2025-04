Givova vs Unahotels: Sfida Cruciale per la Salvezza e i Playoff

La partita più indecifrabile della stagione. Guardando alla classifica (Reggio settima a 30 punti, Scafati penultima a 12), al rendimento dei biancorossi in trasferta (8 vittorie in 12 gare, miglior ranking in A assieme a quello di Brescia), al risultato dell’andata, un perentorio +33 pro Vitali e compagni, e all’indubbia differenza di caratura tecnica, il match odierno tra Givova e Unahotels nemmeno lo quoterebbero alla Snai.

Tanto più che i campani sono reduci da sei sconfitte consecutive e a fine marzo hanno perso il loro faro offensivo, Rob Gray, finito in Turchia. Eppure, ci sono un paio di fattori che rendono la contesa di stasera molto più incerta di quanto si potrebbe pensare. Il primo è che la squadra guidata dallo storico ex Andrea Cinciarini si gioca una chance fondamentale nel suo cammino verso la salvezza: vincere è un imperativo categorico; dall’altro lato la Pallacanestro Reggiana, dopo l’importante vittoria casalinga contro Milano, potrebbe avere la mente in parte già focalizzata su gara 2 dei playoff di Bcl, martedì 8 al PalaBigi.

Senza contare che la truppa di Priftis troverà al PalaMangano un clima che definire infernale sarebbe un eufemismo. Scafati, per tradizione, si trasforma in un campo caldissimo quando in palio c’è, a seconda delle annate, una promozione o una salvezza. E l’apporto dei suoi tifosi, e dell’ambiente circostante, rappresenta realmente un valore aggiunto a quello della squadra sul parquet.

In una situazione normale, una Reggio anche solo al 60% dei giri del suo motore potrebbe compiere il blitz con relativa tranquillità. Nel contesto delineato invece, ai reggiani servirà farlo andare a pieno regime per cogliere ulteriori preziosi due punti verso i playoff. In termini tecnici peserà, seppure meno che sul fronte europeo, l’assenza di Kenneth Faried, ancora negli Usa a causa del lutto familiare che lo ha afflitto. Il colosso Usa sarà a disposizione per il match contro Malaga di martedì, ma oggi sarà ancora Gombauld a cercare di farne le veci. E per quanto il lungo francese ce la metta sempre tutta, "Manimal" è obiettivamente un’altra cosa.

A completare i 12 biancorossi, dopo il passaggio di Gallo in prestito a Rieti, sarà invece Tommaso Bonaretti, 18 anni. Parlando, infine, di cifre, oggi a Scafati si affrontano la seconda miglior difesa del campionato (quella Unahotels con 77.5 punti subiti di media, la prima lontano dalle mura amiche con 78.8) contro il miglior assist-man di tutto il lotto che resta ancora, a 38 anni compiuti, Cinciarini; il quale smazza oltre 7 passaggi smarcanti per gara, ed è reduce dai 26 punti siglati nella combattuta trasferta a Trento. Buona parte della salvezza scafatese, come avvenuto del resto per Reggio due annate fa, passa ancora dalle mani del veterano marchigiano.