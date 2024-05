GLI ALTRI RISULTATI. Anche Cantù fa il bis contro Udine

È sul 2-0, ma in favore della squadra che ha giocato le prime due gare in casa, anche l’altra semifinale del tabellone Oro. Ieri sera infatti Cantù ha battuto ancora Udine, 76-66. Anche per questa sfida gara3 si gioca venerdì sera, ma a differenza che a Trieste (dove si inizierà alle 20.30) in Friuli la palla a due sarà alle 21 (diretta tv free in esclusiva su RaiSport Hd e in streaming su Rai Play). Nel tabellone Argento è sul 2-0 anche la Fortitudo contro Rieti: ieri sera i bolognesi hanno vinto 75-59; nell’altra sfida Trapani conduce 2-0 su Verona.