Gli Angels sbancano il campo degli Stars

Bel successo degli Angels Santarcangelo nella quinta giornata di ritorno del campionato Under 19 d’Eccellenza. La squadra di Serra ha sbancato la tana degli Stars Bologna grazie a un’ottima prova del collettivo e alla giusta capacità di incidere nei momenti finali. Il 56-61 con il quale i clementini escono dall’incontro è pieno di buoni segnali. Nel primo quarto sono Abba (nella foto) e Mari a fare la voce grossa, con l’incontro a prendere subito la piega giusta, pur se ovviamente non ancora definitiva (16-21 al 10’). Gli Angels proseguono a martellare nel secondo e all’intervallo lungo prendono un discreto margine (33-41), ma nella ripresa i padroni di casa accorciano subito con la zona. La battaglia si fa aspra, ma Santarcangelo mantiene sempre un discreto controllo e affronta i minuti finali della partita con la giusta convinzione per portare a casa il match. Prossimo appuntamento quello con l’Unibasket lunedì al PalaSgr.

Il tabellino

Stars: Marani 4, Lenzi 4, Cantelli 11, Brizzi 7, Battistini 5, Fabbris, Yermolayev 8, Ponzellini, Penta 3, Zagnoni 12, Loro ne, Fiorentini 2.

Angels: Antolini 4, Bonfè 3, Panzeri, Benzi 22, Baschetti ne, Macaru 3, Lombardi 2, Mari 14, Abba 13, Morri ne, Di Giacomo ne. All.: Serra.