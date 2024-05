Gli imbattibili del Bellaria Basket. Da due anni non perdono una gara: "Cresciuti tutti, merito del gruppo»

Gli imbattibili della Bellaria Basket sono sedici ragazzini nati nel 2012, allenati da Cristoforo Monaco detto Rino. Per questo sono anche soprannominati "I bimbi di Rino". Nel 2022-2023, reduci da due anni di pandemia durante i quali non avevano mai giocato e si erano anche poco allenati, hanno vinto senza mai perdere il campionato Aquilotti e dominato il torneo nazionale "Ciao Rudy" di Pesaro. Quest’anno da Esordienti (ultimo anno di minibasket) hanno mantenuto l’imbattibilità, dominando il girone provinciale e la seconda fase di qualificazione alle finali regionali che, notizia dell’ultima ora, avranno luogo a Pontedera il primo giugno. La Federazione ha scelto il PalaMatteoli della Bellaria per il quadrangolare (semifinali e finali) tra Bellaria Basket, Livorno, Campi Bisenzio e Reggello

"Un lungo percorso di crescita iniziato due anni fa – le parole dell’allenatore Rino Monaco – La cosa più importante per me è che anche i ragazzi che erano più indietro sono cresciuto e ora si tratta di un bel gruppo omogeneo con due-tre individualità importanti. Si impegnano tutti al massimo, non mancano mai agli allenamenti e alle partite e hanno una grande volontà. La forza di questa squadra è il gruppo. Quest’anno abbiamo deciso di partecipare a due campionati, Esordienti e Under 13 al torneo Nba sponsorizzato Fip con il completino Nba".

I ragazzi abitano tutti nel raggio di cinque chilometri dal centro sportivo della Bellaria, hanno giocato solo in questa squadra, e ben cinue arrivano da Treggiaia. Appuntamento al primo giugno, quindi, quando alle finali regionali di Pontedera arriveranno squadre e famiglie da altre città e centri importanti. Con la speranza che l’imbattibilità continui.

g.n.