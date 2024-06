Gli intrighi di mercato. La Fabo medita lo ’sgarro’. Il mirino è su Mastrangelo

C’è aria di intrigo di mercato nei primi giorni d’estate del basket termale. Andiamo subito al concreto della notizia: tutto ruota intorno al nome di Nicola Mastrangelo. L’esterno protagonista di una stagione molto positiva in maglia Gema è finito nel mirino dei cugini della Fabo. Capacità di giocare più ruoli e di gestire il pallone anche come playmaker, buone doti da rimbalzista, conoscenza di tanti giocatori (Benites e Lorenzetti su tutti) e staff (Marchini lo ha allenato a San Miniato): ecco gli elementi che hanno fatto nascere in casa Herons l’idea che Mastrangelo possa essere un’occasione di mercato e hanno spinto il presidente Andrea Luchi a chiedere informazioni all’entourage del giocatore. La trattativa c’è, così come da tempo c’era la volontà di Gema di trattenere uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra di Del Re al quarto posto del girone A. Ad oggi le possibilità che Mastrangelo compia il salto della trincea sono concrete.

Così come sono concrete le possibilità che Matej Radunic non vesta più la maglia della Fabo nella nuova stagione. Il lungo croato nei playoff è spesso sembrato quello che in tanti avevano pensato quando era tornato agli Herons: un giocatore potenzialmente dominante, ma poco adatto al basket di Barsotti. Ieri Luchi ha parlato con l’agente del giocatore, Andrea Ricci. Fra le parti il rapporto è buono, le valutazioni tecniche d’altronde fanno parte del mondo dello sport, nel bene e nel male. Quindi la sensazione è che il rapporto veleggi verso la fine. Radunic ha un’opzione di uscita dal contratto valido per la prossima stagione che può essere esercitata entro il 24 giugno e, a oggi, è molto probabile che la eserciti. In questo caso la Fabo potrebbe buttarsi alla ricerca di un lungo che confaccia maggiormente al basket barsottiano: meno pretese in attacco, più difesa e maggiore verticalità. Chiusura con altri aggiornamenti di casa Gema. Si allontana dalla permanenza anche Federico Pirani, su cui sembra salito il pressing di Crema. Sommato al possibile addio di Mastrangelo, a quello già certo di Mazzantini, tira aria di rivoluzione in casa rossoblù in vista della prossima stagione.

Niccolò Casalsoli