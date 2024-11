Gli Oscar consegnati da Ruggero Tosi e Giorgio Bianchi. Premi Fip e Coni ai ferraresi. Vis e Scuola Basket fanno il pieno

Nella consueta serata dedicata ai premi Fip e Coni, tanti riconoscimenti sono andati alle formazioni della nostra provincia. Su tutte Vis 2008 e Scuola Basket, che sono state premiate dopo i risultati raggiunti la scorsa stagione: per la società del patron Bertelli i riconoscimenti sono arrivati per la promozione in Divisione Regionale 2, per quella storica in Serie B della Vis Rosa, per gli Esordienti guidati da Caterina Franchini, per la Coppa Primavera vinta dall’Under 13 e per il Trofeo Emilia-Romagna vinto dall’Under 15 di Vis Rosa. Riconoscimenti individuali per i due allenatori Marco Castaldi e Fabio Frignani, rispettivamente per aver partecipato all’Europeo under 18 femminile e al Mondiale under 17 femminile: due eccellenze della nostra città per quanto riguarda la pallacanestro ‘rosa’ ma non solo. Premi importanti anche per la Scuola Basket Ferrara: come per la Vis, anche il sodalizio del presidente Calderoni ha ritirato una pergamena per la promozione in Divisione Regionale 2, oltre ai riconoscimenti per la Coppa Primavera Under 13 e per gli Aquilotti. Targa di rilievo per la Cestistica Argenta promossa in Serie C, oltre che per l’arbitro Cristian Romanello, che sale di grado e potrà arbitrare in B Interregionale; riconoscimenti anche per Alberto Seravalli ed Alberto Morea. Alle premiazioni erano presenti il presidente regionale della Fip Antonio Galli, il consigliere Luigi Terrieri, il delegato provinciale Giorgio Bianchi, per il Coni Ruggero Tosi e in rappresentanza del Comune l’assessore Francesco Carità (nella foto, i tecnici Marco Castaldi e Caterina Franchini).

j.c.