Goldengas, devi fare di più: "Obiettivo tra le prime 4"

di Andrea Pongetti

Goldengas terza, ma si può fare ancora meglio. Campionato di serie B Interregionale fermo per la sosta, con Senigallia che arriva alla pausa "nella posizione in cui sapevamo avremmo potuto essere, ma non era scontato che fossimo", come sottolinea il coach Andrea Gabrielli. L’allenatore traccia un bilancio positivo ma guarda anche al futuro: "Il nostro obiettivo ormai è chiaro, arrivare tra le prime quattro – sottolinea –. Nel 2024 le partite varranno il doppio in conseguenza della strana formula del torneo, che al momento ci vede penalizzati". Le prime quattro finirebbero infatti nel girone promozione Gold con le prime quattro del Lazio, ma portandosi dietro i punti ottenuti con le altre tre qualificate del proprio girone: e al momento la Goldengas non è messa bene, avendo vinto solo col Loreto Pesaro. I biancorossi sono terzi a quota 18 assieme al Loreto Pesaro, inseguendo a due lunghezze il Bramante secondo e a sei il Matelica capolista. Col Bramante c’è già lo 0-2 negli scontri diretti mentre Loreto e Matelica nel girone di ritorno dovranno affrontare la Goldengas al PalaPanzini. Prima però, alla ripresa, la Goldengas affronterà il derby più sentito, quello di Ancona contro la Stamura (6 gennaio) rilanciata da due vittorie consecutive, l’ultima clamorosa sul parquet proprio del Bramante.

Senigallia potrebbe arrivarci con qualche novità nel roster: nelle ultime rumors di mercato su un possibile addio del pivot Devil Medizza, 33 anni, arrivato in estate. Pur essendo il centro titolare, Medizza nelle ultime giornate ha perso minutaggio, complice la crescita di Jonas Bracci, sempre più spesso utilizzato al fianco dell’altro lungo Landoni. È chiaro che se Medizza, fino ad ora 13 presenze con 6.6 punti, 4.6 rimbalzi e 8.7 in valutazione media, venisse liberato, la Goldengas prenderebbe un sostituto.