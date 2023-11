Goldengas, sfida a Pescara. Big match d’alta classifica

di Andrea Pongetti

Sfida per i primi posti per la Goldengas Senigallia che questo pomeriggio, alle 18 al PalaPanzini, affronta l’Amatori Pescara. Sono due le squadre pescaresi del girone E di B Interregionale e l’avversario di turno è quello più forte: ha 8 punti in classifica, come la Goldengas, ed è reduce dalla vittoria contro il Bramante Pesaro, che ha interrotto la marcia vincente della capolista, alla prima sconfitta. Reduce da due vittorie consecutive e da una prestazione convincente, pur tra alti e bassi, contro il Loreto Pesaro, la Goldengas deve ora sfruttare un calendario leggermente più agevole, almeno sulla carta, per rinsaldare l’attuale terzo posto in coabitazione e avvicinare le prime due piazze, anche perché, con 22 giornate appena, la stagione regolare in questa sua prima fase non è certo lunga e non si possono perdere per strada troppi punti. C’è un ex nel quintetto di coach Fioravanti: è Emidio Di Donato, lungo classe 1992, che giocò nella Goldengas a inizio carriera, proveniente dalle giovanili della Vuelle; con lui in quintetto il talentuoso esterno pesarese Pierucci ma sotto canestro attenzione pure a Serafini, altro lungo con un passato in categoria superiore e diversi scontri diretti con la Goldengas negli anni scorsi. "Il loro reparto lunghi è molto esperto – presenta il match l’assistant coach biancorosso Andrea Peverada –. Praticamente per noi è uno scontro diretto contro una squadra che fa parte della nostra fascia: Pescara fa della difesa la sua arma migliore, subisce meno di 65 punti a partita, un dato tra i i migliori della categoria". Ingresso a 10 euro interi e 8 ridotti (genitori settore giovanile e ragazzi dai 10 ai 18 anni). Biglietto gratuito per tesserati e under 10. Arbitrano Renga di Folignano (Ascoli Piceno) e Martini di Mosciano Sant’Angelo (Chieti).