Goldengas strepitosa: Pescara demolita

GOLDENGAS

91

AMATORI PESCARA

53

GOLDENGAS : Arceci, Casabianca, Bassi, Giacomini, Neri 3, Bracci 4, Benzoni 7, Medizza 8, Brigato 10, Imsandt 17, Landoni 20, Sanna 22. All. Gabrielli.

AMATORI PESCARA: Bergamo ne, Serafini, Gjorgjevikj, Di Donato 2, Cavazzini 2, Palmucci 6, Mazzarese 7, Pierucci 8, Origlia 10, Cocco 18. All. Fioravanti.

Arbitri: Renga di Folignano (Ap) e Martini di Mosciano Sant’Angelo (Ch).

Parziali: 32-16, 51-25, 70-30, 91-53.

Note: spettatori 400 circa.

Terza vittoria consecutiva per la Goldengas Senigallia che surclassa l’Amatori Pescara, reduce dalla vittoria contro la capolista Bramante ma sepolto sotto un pesantissimo -38 (91-53). Gara mai in discussione: Senigallia doppia Pescara già nel primo quarto sul 32-16 ed allunga ulteriormente sia al riposo lungo (51-25) che nel terzo periodo, che la Goldengas conclude sul 70-30 dopo aver avuto anche 42 punti di vantaggio al 29’. Tra secondo e terzo periodo, la Goldengas subisce appena 14 punti. Ultimo periodo solo per le statistiche con coach Gabrielli che fa riposare capitan Giacomini e fa debuttare gli under del vivaio Arceci e Casabianca.

Andrea Pongetti