Golfo dei Poeti, progetto vincente: "Risultati al di là delle aspettative"

La recente promozione della Gino Landini Lerici in Serie C maschile di basket, si presenta come il primo germoglio di una pianta che promette crescere rigogliosa e si chiama ’Progetto Golfo dei Poeti’. Una sinergia, partita quasi un anno oramai, di cui fanno parte la stessa Landini Lerici e altre tre società della provincia, Sarzana Basket, Arcola e Papini Spezia. Non a caso lo stesso parco-giocatori della squadra neopromossa dalla Divisione Regionale ligure 1 era integrato in buona parte da atleti provenienti da tutti questi club. Il respiro del progetto va comunque molto al di là di quest’ultima impresa, soprattutto perché la sua programmazione affonda le radici in quello che è un settore giovanile che a sua volta, risultati alla mano, sembra scalpitare e dunque è probabilmente vicino a produrre a sua volta qualche ’exploit’, a cui concorre la stessa collaborazione fra quattro società. Il recentissimo titolo regionale dell’Under 14 ’targata’ Sarzana sotto la guida tecnica di Maurizio Bertelà è soltanto il prodigioso coronamento di una rincorsa a tutta under. L’Under 19 Gold della Golfo dei Poeti allenata da Gabriele Ricci è arrivata alle semifinali del campionato di categoria, l’Under 17 di coach Bertelà ha fatto altrettanto in Coppa Liguria, l’Under 15 (sempre guidata da Ricci) ha tagliato lo stesso traguardo nell’Eccellenza toscana. "Quando siamo partiti – spiega Francesca Arrigoni, presidente della Golfo dei Poeti – il proposito era semplicemente quello di creare una famiglia abbinata alla creazione di qualcosa di nuovo in un mondo sportivo locale in cui diversi sport meriterebbero maggior attenzione e diffusione. Poi i risultati sono andati oltre le speranze più rosee, a maggior ragione adesso ci vogliamo proporre di vincere i campionati per ora appena approcciati".

Il tandem tecnico Bertelà-Ricci è quello stesso che ha pilotato l’ascesa in Serie C. Non va dimenticato inoltre la qualificazione della prima squadra della Golfo dei Poeti ai playoff di Divisione Regionale 2. Da parte sua la Landini ha in organico anche una squadra femminile che ha fatto la sua parte. La strada intrapresa sembrerebbe quindi in generale quella giusta. "Non ci vogliamo scordare – aggiunge Alberto Bodini presidente della Landini – di promuovere costantemente i talenti che passano per di qua". Inoltre certe voci riferiscono di altre società che strizzerebbero l’occhio alla prospettiva di entrare nel progetto. Fra partecipazione alla C da allestire, ulteriore potenziamento del ’vivaio’ e altro ancora, l’estate in arrivo si annuncia piena di impegni.