GOLFO DEI POETI. "Rispetto e amicizia le armi in più dei nostri giovani»

Fra i punti di forza del progetto Golfo dei Poeti c’è Matteo Sacchelli, figlio di Francesca Arrigoni. "Mio figlio è uno dei tanti ragazzi di punta della squadra di D1, ha il basket nel cuore. Mi preme però soprattutto sottolineare ciò che fino ad oggi hanno fatto tutti i ragazzi capitanati da Putti: fra i ragazzi c’è fiducia e rispetto, giocano divertendosi, si sacrificano, gioiscono e condividono ogni momento". qs locale bTutto alla perfezione o manca qualcosa? "Si può sempre migliorare. E’ quello che penso da quanto mi sono impegnata con tutte le mie forze per ottenere supporto tecnico ed anche economico, per far sì che la prima squadra giochi in altre categorie. In Liguria manca po’ di sana ’mentalità cestistica’ che tanto invidio ai toscani, avendo conosciuta personalmente (con mio figlio) realtà ben diverse a livello giovanile, come Livorno, un esempio da seguire".