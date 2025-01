Grande attesa. Oltre 2.000 tifosi. Biglietti in vendita anche oggi dalle 19

Potrebbero essere più di 2000 gli spettatori che questa sera alle 20,30 si recheranno in Viale Achille Sclavo per assistere alla prima stracittadina casalinga stagionale della Mens Sana Basketball. Per il dato ufficiale dovremo logicamente attendere questa sera l’inizio della partita ma ci sono buone speranze di avvicinarsi, quantomeno, ai numeri (2700) che avevano contraddistinto gara3 e gara4 di finale playoff dello scorso maggio contro la Vismederi Costone.

Tra i tanti tifosi mensanini ed appassionati di basket in generale non mancheranno ovviamente i sostenitori della Stosa Virtus che dovrebbero aggirarsi intorno alle trecento unità. Oggi, giorno della partita, saranno venduti anche i tagliandi riservati al settore ospiti. Il costo dei biglietti va dai 12 euro per l’intero ai 7 euro per il ridotto (da 16 a 23 anni). Sotto i 16 anni è gratis. La vendita dei tagliandi oggi inizierà alle 19 mentre dalle 19,30 apriranno le porte del PalaEstra.

La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati alla Mens Sana ed al costo di 10 euro per i non abbonati. L’agenzia immobiliare ‘La Rondine’ sarà match sponsor.