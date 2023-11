Grande rilancia l’Rbr: "Tenuto testa a Udine"

Rbr si lecca le ferite di una sconfitta meno amara delle altre e spera di non doverlo fare anche tra una settimana, dopo una gara dal valore altissimo con Piacenza. A Udine le forze in campo si sono equivalse fino a spiccioli dalla sirena: un mezzo miracolo, considerando la tendenza dei locali al PalaCarnera (+17 di media) e le difficoltà recenti di Riviera Banca.

"Lo ha detto il coach e sono della stessa idea: non abbiamo vinto e non dobbiamo essere contenti – dice Alessandro Grande –. Quello che ci era stato trasmesso in settimana era l’idea di giocare una partita con meno fronzoli possibili, senza alibi, con l’intenzione di pensare solo a quei 40 minuti e non alle partite successive". Il timore, alla vigilia, era quello di poter subire la forza dei friulani senza riuscire a opporre resistenza, un po’ per il momento no e un po’ per l’assenza di Justin Johnson.

"Abbiamo tenuto in diversi momenti della gara – riflette il play biancorosso –. Siamo riusciti a mantenere la partita viva e a rispondere ai loro tentativi di spallata, ad esempio tra primo e secondo quarto. E dire che hanno tirato da tre con grandi percentuali, cosa peraltro a loro abituale. Cosa ci è mancato? La zampata finale ma si tratta di episodi, non di questioni strutturali. Squadre del genere ti possono concedere una sbavatura, ma alla seconda ti puniscono subito". Il quintetto di coach Dell’Agnello ha risposto presente e anche le prestazioni personali ne hanno beneficiato. Lo stesso Grande ha chiuso con 19 punti e 59 da tre. "Io credo che il fatto di giocare più sciolti e con grande ritmo abbia agevolato il coinvolgimento di tutti. Io? Sono andato lì per fare una partita gagliarda, per rendere al massimo possibile".

Una leggerezza che ha aiutato. Sarà possibile mantenere questo stato mentale anche con Piacenza? "Io credo che il modo di giocare possa aiutare a essere più leggeri. Il nostro approccio dovrà rimanere lo stesso, non vogliamo rallentare. Adesso stiamo bene, stiamo riuscendo a dare continuità al lavoro e vogliamo sbloccarci. Domenica avremo Piacenza: squadra di valore, come abbiamo potuto verificare all’andata. Tanto ruota su Sabatini, che riesce a creare tiri aperti per tutti. Dobbiamo dare il massimo". Oggi ricominciano gli allenamenti con Johnson presente: la sua situazione verrà monitorata giorno dopo giorno, ma è presumibile che domenica prossima possa esserci. Nessuna novità intanto dal fronte mercato, con la società tuttora alla ricerca di un lungo italiano da inserire il prima possibile.

Loriano Zannoni