Green Le Mura Spring sfida Firenze Ovest al San Marcellino prima dei play-off

In attesa dell’inizio dei play-off, il Green Le Mura Spring affronta, al palazzetto "San Marcellino", domani, alle 18, il Firenze Ovest. Le biancorosse hanno ampiamente confermato il terzo posto, mentre le fiorentine arrivano da un cammino altalenante, soprattutto nella seconda parte del campionato, con sconfitte con Siena, Massa, Piombino e Livorno che non le hanno permesso di puntare alla quarta posizione, ormai in tasca alla Pielle Livorno.

Da tenere sotto controllo, nelle file, di Firenze Ovest, la centro Rachele Ceccanti, 25 anni, da varie stagioni tra serie "B" e "A2", quest’anno 10 punti a gara in 32 minuti di gioco medio e l’ala forte Sara Filoni, 26 anni, anche lei già vista in "A2", 12.3 punti a gara e grande "martellatrice" dalla distanza, con 64 centri stagionali in 29 minuti di utilizzo medio. Per quanto riguarda le giovani, spiccano l’ala classe 2009 Eva Rossi, con quasi 9 punti a gara ed Isabella Torricini con 7,5.

Il Green Le Mura Spring è in attesa di conoscere quale sarà la squadra che si classificherà al sesto posto e che affronterà al "Palatagliate", il 26 aprile, per la gara secca di play-in. A due giornate dalla fine della regular season, la più probabile appare Pink Terni.

Contro Firenze Ovest, all’andata, le biancorosse di Ferretti vinsero 54-42, dopo un primo tempo non brillante; riuscirono nella ripresa a sigillare la difesa e a dare più fluidità all’attacco. Torna Paulsson, ma con alcune ragazze ancora precauzionalmente a riposo, come Tessaro e Chiti, mentre potrebbe giocare Capodagli, ormai completamente recuperata.

"Firenze è squadra assolutamente da non sottovalutare – ha commentato Ferretti – che si merita la buona posizione in classifica. Dobbiamo affrontarle con l’atteggiamento propositivo che ci contraddistingue e mantenerlo per tutto l’arco della partita, evitando cali di tensione, anche in vista della post season".

Arbitrano Andrea Dori di Pergine Valdarno e Marco Lodovichi di Impruneta.

Alessia Lombardi