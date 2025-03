Guelfo, colpo pesante. Vince lo scontro diretto con Montegranaro

Guelfo Basket

77

Sutor Montegranaro

65

GUELFO BASKET: Roli 9, Reiner, Curione 16, Benedetti 3, Savino 2, Bergami 16, Carlone, Martini 6, Naldi 10, Castori 10, Febbo 5. All. Agresti.

SUTOR MONTEGRANARO: Foresi, Spernanzoni, Savelli 21, Di Chiara ne, Passarini 6, Kanturek 5, Carpineti, Felicioni 8, Abbate 4, Razzoli 17, Errera 4. All. Cervellini.

Arbitri: Dalrocco e Gavina

Note: parziali 21-11, 43-28, 55-53.

Il Guelfo Basket di Claudio Agresti ha conquistato due punti molto importanti. La squadra gialloblù ha sempre condotto il match, dieci lunghezze di vantaggio dopo la prima frazione, ben 15 all’intervallo lungo. Qualcosa si è inceppato alla ripresa, tanto che i marchigiani sono rientrati fino al -2 (55-53), negli ultimi dieci minuti però il Guelfo è tornato a fare canestro con continuità e per gli ospiti non c’è stato più niente da fare. Quella di sabato è un’affermazione importante, che vale il -2 in classifica proprio dai marchigiani: Guelfo (18), Sutor Montegranaro (20).