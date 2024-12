Halley e Recanati, ultimo regalo del 2024

PORTO RECANATI

Dopo la sconfitta rimediata ai tempi supplementari sul campo del Teramo a Spicchi per 79 a 77, l’Attila Junior Basket di Porto Recanati vuole ora rialzare la testa con il match di stasera alle 21.15 nel palas Medi, dove affronterà il Bramante Pesaro per la 15esima giornata di serie B Interregionale. Intanto l’allenatore dei portorecanatesi, Piero Coen, analizza la gara che li ha visti sconfitti. "Nessuna partita è facile, e Teramo lo ha dimostrato – osserva –. Anzi è un vero peccato il ko subito, soprattutto contando la difficile situazione nella quale ci troviamo. Potevamo vincerla ma a fare la differenza sono stati i dettagli. Si poteva fare meglio sul piano dell’attenzione, al di là dei limiti strutturali della squadra. Per tre partite siamo riusciti a nascondere questi limiti, stavolta no e siamo stati puniti". Adesso coach Coen è già proiettato verso la sfida di oggi, che non sarà per nulla facile. "Siamo in emergenza a causa di alcuni infortuni e la situazione è complicata – ammette il tecnico –. Per fare bene servirà grande aggressività e tenere alta la concentrazione, senza fare falli stupidi o perdere palle facili, come è invece successo lo scorso match".