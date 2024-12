Halley sconfitta nella prima di ritorno: "Non abbiamo giocato da squadra"

È cominciato male il girone di ritorno della Halley Matelica, sconfitta sul campo della Sì con Te Porto Recanati dopo una partita in gran parte di rincorsa. "Nel complesso – dice il coach Antonio Trullo – a parte una quindicina di minuti ben giocati, abbiamo perso meritatamente. Quando muoviamo la palla e lavoriamo insieme riusciamo a produrre ottime cose, quando non lo facciamo diamo un vantaggio agli avversari. Peccato perché venivamo da un buon periodo. Restiamo comunque nelle parti alte della classifica (primo posto in coabitazione con Recanati, Ozzano e Italservice Pesaro; ndr); adesso, però, dobbiamo pensare solo alla partita di sabato in casa contro il Bramante Pesaro. Parliamo di un avversario che, lo scorso anno, è arrivato tra i primi: il nucleo è sostanzialmente lo stesso e con loro abbiamo perso nel finale. Sarà una partita difficile, bisogna prepararla al meglio". Insomma, non c’è tempo per piangere sul latte versato, perché alle porte c’è un dicembre di fuoco che si apre, appunto, col match contro i pesaresi in programma sabato alle 21 a Castelraimondo, cioè in anticipo rispetto al consueto appuntamento domenicale. Questo per avere un giorno in più di riposo in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 11, che porterà la Halley a giocare nella "tana" del Valdiceppo.

m. g.