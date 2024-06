Halley Thunder e l’ala Celani ancora insieme

Per il terzo anno di fila Noemi Celani vestirà la maglia biancoblù della Halley Thunder Matelica, formazione militante nel campionato di A2 di basket femminile. Società e giocatrice hanno raggiunto l’accordo e ieri è stata ufficializzata la notizia. Si tratta di una ala, classe 2003, nelle scorse due stagioni alla Thunder ha siglato 3,2 punti e 2,9 rimbalzi (2022/23), 2 punti e 2,1 rimbalzi (2023-2024), facendosi trovare pronta in numerose circostanze in cui, alzandosi dalla panchina, ha portato il suo contributo al percorso di crescita del team. "Sono molto contenta – sono le prime dichiarazioni di Celani – di rimanere a Matelica. Per me si tratta della terza stagione consecutiva con la Thunder, in ognuna delle precedenti stagioni con la squadra abbiamo raggiunto sempre i traguardi prefissati, speriamo anche nella prossima di poterci togliere delle soddisfazioni".

È soddisfatto coach Domenico Sorgentone. "La sua capacità di guadagnarsi sul campo fiducia e minuti e i suoi “impatti” immediati sulle partite – ha detto il tecnico – ci hanno dato la spinta a chiederle di rimanere con noi. Siamo certi che saprà ancor più rendersi utile alla causa". Adesso sono così salite così a quattro le giocatrici confermate: Benedetta Gramaccioni, Alessia Cabrini, Anna Poggio e Noemi Celani.