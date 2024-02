Halley Thunder in crescita. E ora sotto con la leader

"Siamo tornati a lavorare di squadra e i risultati si vedono". È coach Domenico Sorgentone, allenatore della Halley Thunder Matelica, a parlare così dopo il match vinto con Rovigo e all’inizio di una settimana importante che culminerà con un altro importante incontro casalingo, sabato alle 18.30, contro la capolista Udine. Le friulane sono in vetta al girone assieme a Roseto con 32 punti; segue Villafranca a quota 28, poi c’è la formazione matelicese che occupa da sola la quarta piazza grazie a 24 punti. Dopodiché la classifica vede Ponzano, Treviso e Trieste a 22 punti, Bolzano a 20, Ancona e Rovigo a 12, Vicenza e Umbertide a 10, Vigarano a 4 e Abano Terme ancora ferma a quota 0. Ancona e Abano hanno una gara da recuperare. Dunque, una Halley in risalita. "Dopo aver perso quattro partite consecutive – spiega Anna Poggio, una delle migliori in campo nell’ultima sfida – ora siamo a tre successi di fila, abbiamo ritrovato fiducia e, allenandoci bene insieme, durante le ultime settimane siamo riuscite a preparare ottimamente queste partite. Il calendario ora ci propone la sfida con Udine che è in testa alla classifica, una squadra tosta. Per affrontarla ci stiamo impegnando per preparare al meglio la partita".

Per gli appassionati di statistiche Anna Poggio ha trovato la sua quinta doppia stagionale, nonché seconda consecutiva, con una prova da 17 punti e 12 rimbalzi, ma la top scorer della squadra marchigiana è stata Benedetta Gramaccioni con 18 punti. Justina Kraujunaite ha eguagliato il suo career high italiano per assist, mettendone a referto 7, un dato che aveva già raggiunto nel 2021-2022 con la maglia di Torino nel match contro Vicenza. Questo ha contribuito a fare di Matelica la miglior squadra del girone B per assist, con 19 al pari di Bolzano e Roseto.

m. g.