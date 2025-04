Halley Thunder Matelica sfida Jolly Acli Livorno nei quarti di finale play off A2 femminile

"Livorno è una squadra pericolosa che non dà tanti punti di riferimento agli avversari, avendo giocatrici capaci di essere molto affidabili nel tiro da fuori, brave ad aprire il campo e nel ‘penetra-scarica’. Noi dovremo fare una grande prestazione difensiva tenendo gli uno-contro-uno, non permettendo loro di attaccare e di creare situazioni di scarico. Vogliamo fortemente iniziare bene questa serie e proveremo a far nostra la partita con il massimo impegno". Sono le parole di coach Domenico Sorgentone, allenatore della Halley Thunder Matelica impegnata alle 20 di oggi, in casa, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi nella gara di andata dei quarti di finale play off di serie A2 femminile. Il match di ritorno si giocherà sabato alle 20 nella "tana" della Jolly Acli Livorno. Sarà una sfida tutta da vivere, dal pronostico apertissimo: Matelica ha chiuso la regular season al quarto posto, le toscane sono arrivate quinte nell’altro girone di A2. "Livorno – conclude coach Sorgentone – è una compagine neopromossa soltanto di forma, ma non anche nella sostanza, perché può contare su giocatrici di provatissima esperienza anche di categoria superiore". Sotto canestro ci sono l’ex di turno, Iliyana Georgieva, e la "bandiera" della squadra, Francesca Orsini. Arbitrano l’incontro Maria Giulia Forni di Cervia e Mattia Foschini di Russi. La partita (come tutte le gare dei play off di tutte le squadre) viene trasmessa in diretta sulla piattaforma "Flima" (www.flima.tv). Eventuale gara3 si disputerà mercoledì 30 aprile.

m. g.