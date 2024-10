I Blacks a punteggio pieno. Ragusa capitola al PalaCattani

Blacks Faenza

105

Virtus Keb Ragusa

96

BLACKS FAENZA: Ndiaye 1, Poletti 17, Calbini 17, Vico 18, Naccari, Zangheri 2, Poggi 10, Garavini ne, Dincic 14, Sirri ne, Cavallero 17, Fragonara 9. All.: Garelli

VIRTUS KLEB RAGUSA: Erkmaa 8, Piscetta, Bertocco 33, Simon 7, Gloria 6, Tumino, Vavoli 14, Gaetano 17, Mirabella, Ianelli 11. All.: Recupido

Arbitri: Di Salvo – Montano

Note. Parziali: 35-23; 54-45; 80-70. Tiri da 2: Faenza: 27/44, Ragusa: 21/46; tiri da tre: Faenza: 7/20, Ragusa: 12/23; tiri liberi: Faenza: 30/37, Ragusa: 18/19; Rimbalzi totali: Faenza: 28, Ragusa: 27. Uscito per falli: Bertocco

I Blacks concedono il bis e battono anche Ragusa, restando così a punteggio pieno dopo due giornate. Nonostante qualche calo di tensione di troppo, i faentini giocano una buona partita dove viene coinvolto tutto il collettivo come dimostrano i sei giocatori in doppia, ma non riescono mai ad avere il killer istinct per chiudere i conti. Un problema che si palesa già nel primo tempo quando sciupano un ‘tesoretto’ di 18 e di 19 punti. Un vantaggio arrivato grazie alla maggiore fisicità sotto canestro che regala tanti giochi da tre punti con Ragusa che non riesce a trovare le giuste contromisure. Gli equilibri saltano dopo pochi minuti quando Faenza schizza sul 21-10 grazie ad un 2+1 di Calbini poi il lavoro dei lunghi Poletti, Dincic e Poggi e il gioco in velocità permettono di toccare il 33-15 e di mettere a referto ben 35 punti in soli dieci minuti. La Virtus si rianima grazie a Bertocco e conferma di avere carattere, approfittando di un calo di tensione dei faentini. Il break di 15-5 ricuce il gap fino al 30-38 poi sale in cattedra capitan Vico che segna 5 punti consecutivi, dando il via ad un nuovo allungo. Questa volta i Blacks toccano il 49-30 con Dincic, ma non basta perché un nuovo calo di tensione dovuto soprattutto ad una difesa poco attenta, permette agli ospiti di chiudere all’intervallo sotto la doppia cifra di svantaggio: 45-54.

Lo stesso copione si vede anche nel secondo tempo: i Blacks conquistano un vantaggio ben oltre la doppia cifra toccando il +17 e il +16, Ragusa non molla, ma non c’è mai l’impressione che Faenza la possa perdere. Nel finale c’è gloria anche per Ndiaye che segna un libero, nella scorpacciata di 105 punti segnati. Domani infine ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, che sarà aperta a tutti i tifosi. L’evento si terrà alle 18.30 nella sede della concessionaria Montevecchi Quinto & Figlio in via Sella 2 a Faenza, storico sponsor dei Raggisolaris.

Luca Del Favero