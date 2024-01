Dopo la serata perfetta, ora i Blacks cercano conferme. La larga vittoria per ‘manifesta superiorità’ su Taranto era quello che ci voleva per i faentini, che hanno ritrovato il sorriso dopo un periodo non certo positivo dove avevano rimediato ben quattro sconfitte in cinque gare. In un PalaCattani gremito e caloroso nonostante fosse un mercoledì sera, i Raggisolaris sono ritornati a mostrare una buona pallacanestro e un gioco collettivo che dovrà essere riproposto domenica nella difficile trasferta di Vicenza. Le buone notizie arrivano dai 31 assist confezionati, 5 dei quali distribuiti da Galassi e da Petrucci e ben 6 da Papa, e dal 17/45 al tiro da tre oltre che ovviamente dal dominio a rimbalzo come dimostra il 52-24.

Poletti è diventato il catalizzatore del gioco sotto canestro ed essendo una sorta di play aggiunto, come detto da coach Lotesoriere il giorno della sua presentazione, riesce a far girare molto bene la palla. Infatti i giocatori sono stati messi sempre in una buona condizione per tirare da tre. Sotto canestro oltre allo stesso Poletti e a Papa versione assistman c’è da sottolineare la prestazione di Poggi che ha chiuso in doppia cifra per punti (12) e rimbalzi (10). Nel reparto esterni le quattro triple sfornate da Vico e da Pastore, confermano come entrambi possano essere decisivi se messi nelle migliori condizioni. Altra nota positiva è che dei dodici in panchina soltanto il giovane Bendandi. "Era importante lavorare bene e vincere per toglierci quel peso sulla spalla che abbiamo avuto da domenica scorsa e ti fa sembrare più brutto di quello che sei – sottolinea Lotesoriere –. Era fondamentale vincere e farlo in una maniera convincente e da questo punto di vista i ragazzi hanno risposto in maniera seria come sempre e spero che questa serata ci sia servita per prendere fiducia e ritornare a sorridere visto che era da un mese che non vincevamo una partita".

"Pur avendo vinto con un punteggio largo non pensavamo fosse scontata, perché Taranto in trasferta aveva perso di uno a Chieti e di quattro a Padova e dunque siamo stati bravi a fare la nostra partita. Ora dobbiamo essere consapevoli che domenica sarà un altro tipo di battaglia fuori casa e che abbiamo necessità di vincere in trasferta". Altra buona notizia è che l’infermeria si è finalmente svuotata. "Siberna è tornato a disposizione da lunedì, mentre Vico, Poletti e Tomasini hanno stretto i denti perché comprendono l’importanza del momento. Tutti hanno mostrato il giusto spirito e il migliore atteggiamento in allenamento e in partita e dunque dobbiamo continuare su questa strada".

