I Blacks riaccendono la Lux. Premiato il dominio a rimbalzo

Blacks Faenza 81LuxArm Lumezzane 75

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 20, Calbini 13, Vico 8, Poggi 7, Sirri ne, Magagnoli, Ammannato 3, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 17. All.: Garelli

LUXARM LUMEZZANE: Minoli 14, Tandia 10, Tomasini ne, Brescianini 8, Varaschin 8, Mbacke ne, Di Meco 7, Deminicis, Vitols 9, Baldini 19. All.: Nunzi

Arbitri: Esposito - Renna

Note – Parziali: 19-21; 41-39; 60-49. Tiri da 2: Faenza: 14/35, Lumezzane: 19/31; tiri da tre: Faenza: 14/34, Lumezzane: 8/26; tiri liberi: Faenza: 11/17, Lumezzane: 13/13; Rimbalzi totali: Faenza: 45, Lumezzane: 28 Uscito per falli: Vico. Espulso Nunzi al 38’ per doppio tecnico per proteste

Vittoria di carattere per i Blacks che superano Lumezzane grazie ad una buona prova del collettivo e dominando a rimbalzo. I lombardi si presentano senza Amici e con l’ex Tomasini non ancora pronto per giocare, mentre Faenza deve rinunciare a Naccari, costretto a terminare la stagione in anticipo a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Partenza aggressiva dei Blacks che si affidano alle triple segnandone ben quattro per il 14-8, ma quando la mira dalla lunga distanza viene meno, sono dolori. “Colpa“ anche di Lumezzane che aumenta l’aggressività e inizia a trovare buone conclusioni arrivando al primo riposo avanti 21-19. Faenza continua a litigare con il canestro e ad avere problemi di falli, trovandosi sotto 33-23 con Garelli che chiama time out per risvegliare la squadra. Ancora una volta le sue parole danno l’effetto sperato, perché arriva la rimonta e il sorpasso con la tripla di Cavallero segnata allo scadere che valere il 41-39 dell’intervallo. I Blacks diventano padroni del gioco e grazie alle triple e alla difesa (8 i punti concessi in sette minuti) toccano il 66-52 con Vico al 32’. Poi arriva "il solito" black out: Lumezzane si porta sotto fino al -2 trascinata da Tandia, ma i Raggisolaris reagiscono subito trascinati da Fragonara. Una sua tripla permette di ritornare avanti 77-68 poi è Calbini a chiudere in contropiede la sfida sull’81-75.

"La chiave della partita è stata avere un numero maggiore di possessi – sottolinea coach Luigi Garelli -: noi abbiamo tirato 69 volte e loro 57 ed inoltre abbiamo catturato 19 rimbalzi in attacco. In attacco invece le percentuali da tre punti sono state molto buone, anche se da due non abbiamo tirato benissimo. Nel secondo tempo abbiamo migliorato anche questa percentuale e mantenuto quella da tre, chiudendo con un ottimo 41% dall’arco tirando più di 30 volte con i tiri distribuiti tra molti giocatori. Queste ultime due vittorie ci hanno ridato fiducia e invertito la tendenza e la squadra è stata brava a tirare fuori il carattere in un momento difficile".

Luca Del Favero