I Blacks si infrangono sullo scoglio Livorno. Papa sbaglia nel finale il tiro della vittoria

Blacks Faenza

63

Akern Livorno

64

BLACKS FAENZA: Galassi, Papa 9, Poletti 2, Siberna 6, Vico 19, Naccari ne, Poggi 10, Ballarin ne, Bendandi ne, Petrucci 2, Pastore 4, Begarin 11. All.: Garelli

AKERN LIVORNO: Buca, Bargnesi 13, Fratto 3, Williams 12, Fantoni 12, Vicenzini ne, Tozzi 8, Ricci 3, Madeo ne, Saccaggi 11, Allinei 2, Lucarelli ne. All.: Andreazza

Arbitri: Barbieri - Silvestri

Note. Parziali: 16-21; 23-23; 49-42. Tiri da 2: Faenza: 14/39, Livorno: 13/29. Tiri da 3: Faenza: 6/23, Livorno: 8/34.Tiri liberi: Faenza: 17/23, Livorno: 14/15. Rimbalzi: Faenza: 36, Livorno: 48. Usciti per falli: Williams e Ricci Espulso Lucarell al 23’ per proteste

Un canestro a 2’’ dalla fine beffa i Blacks che nonostante il cuore, e senza Poletti per oltre due quarti, gioca comunque una buona partita. Livorno passa così a condurre 2-1, ma non c’è tempo per pensare al passato, perché domani alle 18 si torna in campo al PalaCattani per gara 4. Cornice di pubblico fantastica al PalaCattani, vestito a festa per un match che mantiene le promesse della vigilia. Sugli spalti si sono accesi gli animi soprattutto a fine gara, ma nulla è andato oltre qualche parola non proprio oxfordiana. I Blacks partono forte mettendo grande agonismo, ma dopo la tripla di Pastore del 12-7 si bloccano.

La Libertas di affida a Tozzi e a Bargnesi e piazza un break di 10-0 per il 17-12. Faenza non riesce a segnare ed infatti gli ultimi punti del quarto arrivano solo dalla lunetta e al primo riposo si arriva con gli ospiti avanti 21-16. Ma questo è niente rispetto a ciò che si vede nel secondo. Entrambe le squadre sbagliano l’impossibile, anche tiri ben costruiti, e il parziale del periodo è di 7-2 con Williams che segna l’unico canestro per i toscani. I Blacks arrivano all’intervallo agganciando Livorno sul 23-23, ma la cattiva notizia è l’uscita per infortunio di Poletti, portato fuori a braccia dai compagni a causa di problema ad un polpaccio accusato subito dopo aver segnato il canestro del 20-23 (il pivot salterà gara 4). Al rientro in campo i Raggisolaris fanno subito la voce grossa con Begarin prendendo qualche punto di vantaggio, approfittando dell’eccessivo nervosismo di Livorno.

Faenza tocca anche il 47-38 con Siberna e sembra l’allungo che indirizza la partita, perché la Libertas si vede espellere Lucarelli per proteste dalla panchina e proprio quell’episodio rivitalizza gli ospiti. Saccaggi piazza la tripla del sorpasso poi Livorno passa a comandare di qualche punto, ma i Blacks impattano con Papa 1’44’’ dalla fine (60-60). Vico piazza la tripla del 63-62 a 58’’ dalla fine e non ha fortuna nell’azione successiva. Sul rovesciamento di fronte però Saccaggi firma il 64-63 a 2’’. Garelli chiama un doppio time out, la palla finisce a Papa che si fa stoppare da Tozzi.

Luca Del Favero