I Blacks si rinforzano con Ammannato e Magagnoli: addii a Zangheri e Dincic

I Blacks piazzano il doppio colpo. Domenica a Piacenza i faentini dovrebbero presentarsi con Marco Ammannato e con tutta probabilità con l’ala Francesco Magagnoli, rinforzi che sostituiranno i partenti Lorenzo Zangheri, andato alla Virtus Imola, e Nemanja Dincic, che ha firmato con Crema. La motivazione dell’addio dell’ala serba è stata per motivi familiari e personali con la dirigenza che lo ha accontentato "ritenendo che certe situazioni vengano prima della pallacanestro e che sia fondamentale la serenità del giocatore", come scritto nella nota stampa del club. I due nuovi acquisti porteranno nei Blacks esperienza e qualità e daranno la possibilità a Garelli di studiare nuove formule tattiche.

Ammannato, alapivot 36enne, ha giocato molti anni in A2 in piazze importanti come Scafati e Reggio Calabria ed è reduce dalla stagione in C a Mantova dove ha vinto il campionato con 12 punti di media. A Faenza ritrova Garelli e Pio con cui alla Libertas Livorno aveva perso la finale playoff di serie B nel 2021. Con Poggi e Poletti formerà un terzetto di lunghi di ottimo livello. Magagnoli, classe 1996, arriva invece dalla Virtus Imola dove ha giocato sei stagioni e vestito i gradi di capitano. La sua qualità è saper giocare in molti ruoli riuscendo sempre a dare un contributo importante sia difensivo che offensivo, soprattutto da tre punti e proprio i Blacks se ne sono accorti a loro spese anche nel derby vinto a novembre al PalaCattani. "Maga", come è soprannominato dai tifosi della Virtus Imola che sicuramente gli riserveranno una calorosa accoglienza quando il 30 gennaio i Blacks andranno a giocare al PalaRuggi, si è messo in luce anche fuori dal campo grazie alla sua brillante carriera universitaria che lo ha portato a due lauree, in "Economia e gestione d’impresa" e in "Strategia e direzione aziendale".

Domenica a Piacenza i Blacks sono attesi dalla prima di due trasferte consecutive in terra emiliana, dovendo poi far visita a Fiorenzuola. Un doppio impegno da non fallire per restare ancorati al 3° posto e per presentarsi nel migliore dei modi al match casalingo del 5 gennaio con la capolista Legnano.

Luca Del Favero