I Blacks vogliono risalire

San Severo non è mai stata un’avversaria come tutte le altre per i Blacks, nonostante la gara di domani (ore 18, PalaCattani) sia soltanto la terza sfida tra le due società. Ogni volta che le due squadre, si incontrano succede infatti qualcosa in casa Raggisolaris. La prima volta è stata nel marzo del 2015 a Rimini nella semifinale della Final Eight di Coppa Italia di serie C Gold, quando i Raggisolaris incrociarono San Severo dopo aver battuto nei quarti La Tavoni Sassari: da quel giorno iniziò ufficialmente l’avventura dei faentini nella pallacanestro nazionale di alto livello dopo tanti anni vissuti in tornei regionali. A maggio arrivò infatti la promozione in serie B che diede il via all’avventura emozionante nel terzo campionato nazionale. Quella semifinale la vinsero 71-67 i pugliesi al termine di un match molto combattuto.

Lo scorso 19 novembre invece il successo casalingo di San Severo per 85-66 costò la panchina a coach Garelli, che chiuse con 5 vittorie e altrettante sconfitte. Tre giorni più tardi arrivò in panchina Lotesoriere, che pure lui al momento ha un bilancio del 50% (8-8) tra vittorie e sconfitte. Il terzo atto di Blacks – San Severo in programma domani sarà un crocevia fondamentale per i faentini in chiave playoff, costretti a vincere più gare possibili delle restanti otto per qualificarsi agli spareggi promozione. Il calendario non è in discesa, ma ben cinque partite saranno al PalaCattani (San Severo, Jesi, Bisceglie, Roseto e Ravenna) e solo tre fuori (Chieti, Ruvo di Puglia e Andrea Costa Imola) e dunque il fattore campo potrebbe essere decisivo. La classifica vede i Blacks distanti quattro punti dalla coppia Fabriano San Severo che sono al quintosesto posto e ad uno da Chieti, e oltre a loro la lotta sarà con Mestre (in vantaggio 2-0 nello scontro diretto) e con le due imolesi.

Se Faenza giocherà come ha fatto a San Vendemiano dovrebbe entrare nelle otto. La posizione conterà relativamente perché poi sarà fondamentale lo stato fisico e mentale di come i Blacks arriveranno ai playoff, dove troveranno una delle due livornesi o gli Herons Montecatini. Fondamentale sarà pensare ad una gara alla volta a partire da San Severo, squadra che ha un ruolino di marcia negativo in trasferta, ma che è imprevedibile avendo molti tiratori da tre punti. Con una gara attenta e concentrata i Blacks potranno vincere per trovare ancora maggiore slancio nella volata finale. Intanto in settimana è arrivato un nuovo tifoso dei Raggisolaris. Mercoledì è nato Manuel, figlio di Andrea Pastore e della compagna Stefania: ovviamente giocatori e dirigenza vorrebbero dedicargli il prima possibile una vittoria.

l.d.f.