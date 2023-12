I brasiliani invadono Imola e Casalfiumanese. Il Sao Paulo prepara il suo tour italiano

Una delegazione della squadra Under 20 del Sao Paulo, tra i più prestigiosi e titolati club di calcio del Brasile e non solo, ha scelto Imola per preparare il tour di quattro amichevoli in Italia. E il fascino del pallone sudamericano ha già contagiato il quartiere Pedagna dove sorge l’hotel che fino al 14 dicembre ospiterà i campioncini di quella società che nel tempo ha coccolato giganti del calibro di Kakà, Adriano, Careca, Leonardo e Falcao. Solo per citarne alcuni.

Così prima di affrontare, a partire da domani, i pari età di Spal, Sassuolo (7), Rimini (11) e Parma (13), i giocatori in maglia rossobianconera scalderanno i muscoli al campo comunale di Casalfiumanese questa sera alle 20.30 contro lo Sporting Valsanterno di Seconda Categoria. Due tempi da 30 minuti per saggiare il calcio di casa nostra: "I contatti con il Sao Paulo sono cominciati durante un viaggio di lavoro in Brasile – racconta Raffaele Armaroli, ceo di Forza Football che opera da tempo all’idea di integrare il calcio con le diverse culture locali –. Una serie di match amichevoli per vivere un’esperienza di livello internazionale e mettere a confronto due scuole diverse di calcio".

Il gruppo paulista, guidato dal tecnico Marcos Vizolli, è formato per la maggiore parte da atleti a caccia di minuti di gioco importanti nel corso della stagione. La comitiva è già scesa in campo nei giorni scorsi per un paio di sedute di allenamento sul sintetico intitolato a ‘Nardo Cavina’ a Casalfiumanese e sul manto verde di San Prospero: "Abbiamo detto di sì subito quando ci è stata prospettata questa bella opportunità - spiega la sindaca dell’abitato della vallata, Beatrice Poli –. A Casalfiumanese ci sono tante società sportive che operano con impegno ogni giorno per alimentare la ricca offerta tematica. L’ospitata è anche un prezioso attestato per l’efficienza delle nostre strutture e allo stesso tempo dei nostri impianti sportivi".

La stellina del gruppo è l’ala Caio Matheus, classe 2004, che ha già avuto la soddisfazione di debuttare in prima squadra e indossare la maglia della selezione Under 20 del Brasile.

Il ragazzo, nelle scorse ore, ha postato sul suo profilo Instagram da più di 200mila follower uno scatto all’altezza dell’ingresso dei campi casalesi al termine dell’allenamento: "Sessioni di preparazione con metodi tipicamente europei – aggiunge Armaroli –. Il modello sudamericano di calcio si è molto europeizzato nell’ultimo decennio con un lieve abbassamento della quota del talento. Le differenze con l’attuale scuola tricolore? Meno diktat tattici e più libertà di interpretazione lasciata ai giovani. Senza dimenticare che in Brasile la vera scuola formativa è il futsal che qua da noi in pratica è relegato al grado di sport minore".