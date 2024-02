I Dragons cedono al Siena. La capolista non demorde

Niente da fare per i Dragons. La capolista Costone Siena si conferma la squadra da battere in serie C maschile e si impone fra le mura amiche per 85-62 contro i pratesi, lasciandoli al terzo posto in graduatoria. La sfida fra le prime due della classe comincia con il Costone in vantaggio, ma al 4’ arriva il sorpasso della Sibe Gruppo AF Prato (9-10). Terrosi segna da tre al 7’ e Siena torna avanti (16-13). Al termine del primo quarto, padroni di casa sul 21-16. Ad inizio secondo quarto Bruttini segna il 25-16. Prato cerca di serrare le fila con la difesa a zona. I sacrifici pagano e i rossoblù accorciano con un break di 5-0 (25-21 al 13’). Cinque punti consecutivi di Zeneli consentono però a Costone di tornare a +9 (34-25 al 16’), con coach Pinelli che chiede time-out. L’inerzia non cambia. Costone allunga al 18’ (39-25) con Zeneli protagonista. I pratesi tengono botta, nonostante tutto, e a metà gara si va negli spogliatoi sul 43-37. Nel terzo quarto Pinelli propone un quintetto composto da: Casella, Forti, Artioli, Salvadori e Berni. Costone rientra e piazza un mortifero 6-0. I Dragons non segnano fino a metà quarto e i senesi ne approfittano andando all’ultima sosta sul 63-46. Nell’ultimo periodo i Dragons accorciano 63-52 al 32’. Alla fine Costone si impone per 85-62. Il tabellino Dragons: Manfredini 11, Sangermano, Artioli 9, Magni 12, Staino 3, Berni 7, Casella 9, Smecca, Salvadori 8, Pacini, Forti 3, Settesoldi. All. Pinelli.

L.M.