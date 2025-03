I Dragons si arrendono a Dukes Sansepolcro. Male anche l’Union: ko con la Sancat

Un week end davvero da dimenticare per il basket pratese di serie C. Dragons e Union Basket infatti sono finite kappaò, perdendo terreno prezioso in classifica, anche se la squadra di coach Banchelli resta al secondo posto a quattro giornate dalla conclusione della regular season.

Esordio casalingo negativo, quindi, per il nuovo tecnico dei Dragons, che non è riuscito ad invertire la tendenza. I pratesi hanno infatti rimediato la loro terza sconfitta interna consecutiva.

Contro Dukes Sansepolcro i Dragons sono stati sempre costretti a rincorrere gli avversari (all’intervallo lungo i pratesi hanno beccato ben 52 punti, cosa non accaduta nemmeno col Montevarchi nel turno prenatalizio), raggiungendo la parità solo nella seconda parte del terzo quarto (54-54). Ma nel quarto i pratesi sono tornati a soffrire e alla fine gli ospiti passano: 69-81 il risultato finale (parziali 16-28; 41-52; 60-62).

Il tabellino dei Dragons: Manfredini 2, Marini 4, Iardella 28, Magni 6, Staino, Berni 5, Rosati, Smecca 8, Salvadori 8, Torrini, Pacini 8, Settesoldi.

Pesante sconfitta anche per l’Union Basket, che a Firenze ha perso 57-82 contro la diretta concorrente per le zone di alta classifica Sancat. Per la squadra di coach Paoletti è la seconda battuta d’arresto in serie: "Siamo arrivati a questo match – commenta il tecnico - in grandi difficoltà con tanti giocatori che non si erano allenati o quasi. Sapevamo quindi che serviva un’impresa per portare via due punti, ma dopo un buon primo quarto, alla prima difficoltà, ci siamo abbattuti e abbiamo subito la fisicità ospite. Non dobbiamo fare drammi – continua il coach –, la squadra è compatta e saprà reagire nel miglior modo a questo periodo sperando di poter fare una settimana di allenamenti al completo".

Questo il tabellino dell’Union: Mendico 2, Vignozzi 2, Bellandi 3, Bogani ne, Corsi 8, Guasti 7, Cavicchi ne, Keita 2, Chiti 2, Ceccarelli 3, Bitossi 3, Ghiarè 25.

Nella classifica della serie C, la Fides Montevarchi si è aggiudicata matematicamente il primo posto, mentre i Dragons Prato resta ancorati a quota 32, seguiti ora da più vicino da Agliana, salita a 28. Perde terreno dalle posizioni che contano l’Union Basket Prato che resta inchiodato a 24 punti.

