I Dragons si prendono il derby e fanno festa

Il derby pratese è dei Dragons che, battendo 81-70 l’Union Sim Tel, in un colpo solo spezzano la striscia negativa alle Toscanini e mettono al sicuro matematicamente il loro secondo posto nella classifica della serie C. La stracittadina del basket, giocata di fronte ad una bella cornice di pubblico (palazzetto pieno e peccato per quanti sono dovuti restare fuori dall’impianto, che si è rivelato per l’ennesima volta assolutamente inadeguato ad ospitare partite e campionati di questo calibro), ha avuto storia in pratica solo nel primo quarto, chiuso sul 22 pari ed in cui l’Union, che ha potuto utilizzare Bogani solo per pochi minuti, era anche riuscita a stare davanti nel punteggio (14-19 all’8’). Poi i Dragons, privi a loro volta di Smecca, hanno cambiato passo portandosi avanti fino al 43-34 di metà gara, maturato in un finale di seconda frazione nervoso (tecnico a Iardella e sull’azione seguente antisportivo più tecnico a Guasti, espulso a pochi istanti dalla sirena con appena 4’ giocati). Dopo l’intervallo lungo, tre triple consecutive di Ghiarè riporta sotto l’Union (63-53 al 28’10’’) che chiude il quarto con un parziale di 11-0. Si va dunque all’ultima frazione in cui i Dragons mantengono con Marini e Magni le distanze di sicurezza mentre per l’Union il solito Ghiarè è una macchina da guerra e segna l’ennesima tripla (75-60 a 4’34’’ dalla fine), Keita fa il 75-64 e quindi Bitossi centra il filotto canestro, fallo e tiro libero aggiuntivo riportando gli ospiti a -7 (77-70) a 80’’ dalla sirena. L’Union cede 81-70 ma è una sconfitta indolore perché conquista a sua volta matematicamente i playoff non da ottava per la contemporanea sconfitta di Bottegone e San Vincenzo.

DRAGONS: Manfredini 18, Marini 10, Iardella 15, Magni 16, Staino, Berni 5, Smecca ne, Salvadori 6, Torrini, Pacini 11, Settesoldi. Coach: Banchelli.

UNION: Mendico 10, Vignozzi, Bellandi 2, Bogani, Corsi 14, Guasti, Keita 11, Chiti, Coltrinari ne, Bitossi 5, Gaffuri ne, Ghiarè 28. Coach: Paoletti. ARBITRI: Collet di Castelnuovo Berardenga e Labed di Firenze. PARZIALI: 22-22, 43-34, 63-53, 81-70. NOTE: espulso Guasti (Union) al 19’ ed uscito per 5 falli Bellandi (Union). L’incasso è stato interamente devoluto all’Associazione La Forza di Giò con la collaborazione di Quelli del Fiordaliso. Massimiliano Martini