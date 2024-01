I numeri della disfatta. Unahotels, doppio record negativo con Tortona. Mai così pochi punti a fine primo e secondo quarto

La scarsa competitività, per non dire la totale arrendevolezza e depressione emotiva già dopo pochi minuti, mostrata domenica contro Tortona ha portato in dote, si fa per dire, alla Unahotels un altro paio di primati negativi. Tali da giustificare ampiamente l’amara frase di coach Priftis nel dopogara: "Sembra che al PalaBigi giochi una squadra e in trasferta un’altra".

La debacle in terra piemontese ha infatti portato la truppa biancorossa ad eguagliare il record di minor "score" realizzato nel primo quarto da quando la scansione delle partite è su quattro periodi. I soli due canestri segnati da Hervey e compagni con la Bertram nei primi 10’ hanno infatti eguagliato la Varese del 2006 che, nella sconfitta casalinga con Milano 79-92, chiuse il primo quarto sotto 4-36.

In termini assoluti il record peggiore rimangono gli appena 2 punti siglati nel terzo quarto da Livorno nella sfida casalinga, del dicembre 2004, con la Casti Group Varese: 2-26 a fronte del 78-82 finale.

Anche il punteggio dei primi due quarti totalizzato dai biancorossi 48 ore fa, 19 punti, rappresenta un primato negativo: perlomeno secondo le statistiche disponibili sul sito della Legabasket. Un tale basso punteggio, che rappresenta il minore nell’arco dei venti minuti iniziali, è stato infatti realizzato, a partire dal 2000, solo in altre due occasioni.

Dapprima nell’87-42 con cui l’allora corazzata Montepaschi Siena, a ottobre 2005, si liberò agevolmente di Avellino: 37-19 fu lo score dei primi 20’; mentre il tabellone del Forum di Assago indicava 28-19 al termine dei primi due quarti di Milano-Caserta del febbraio 2014.

Le non brillanti performances di cui sopra vanno ad unirsi all’altro primato decisamente non positivo stabilito dalla Pallacanestro Reggiana, versione trasferta, di questa stagione: i 70 punti subiti in due quarti dall’OpenJobMetis Varese nella sfida dello scorso 29 dicembre.

Tale differenza tra le prestazioni sfornate al Bigi e quelle lontano dalle mura amiche, non solo potrebbe avere il suo peso in termini di classifica avulsa quando si decideranno i posti playoff, ma sta incidendo anche in termini statistici generali.

Fuori dalla comfort zone del PalaBigi infatti Weber e soci subiscono qualcosa come 91 punti di media, mentre in casa poco più di 74. E anche questo è un dato sintomatico della differenza di prestazioni tra via Guasco e i viaggi in giro per lo Stivale. Gabriele Gallo