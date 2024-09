I parziali al PalaPertini: 26-25; 23-22; 26-20; 16-10. Herons schiaccia Costone Siena. Il primo scrimmage è di qualità

A tre settimane esatte dall’appuntamento con la Supercoppa LNP la Fabo Herons Montecatini ha sostenuto la prima delle cinque amichevoli estive in preparazione alla kermesse del 21 e 22 settembre al Modigliani Forum di Livorno. Lo ha fatto in un PalaPertini gremito, come lo era stato durante il primo giorno di raduno, al cospetto di un Costone Siena che si è dimostrato squadra vera.

Format classico delle amichevoli estive, quello dello scrimmage pontigiano: quattro frazioni da dieci minuti effettivi con il punteggio che è stato azzerato al termine di ogni quarto (26-25, 23-22, 26-20, 16-10 i parziali).

Il quintetto che ha inaugurato la stagione della Fabo ha visto tutti e tre i nuovi arrivi "senior" in campo dall’inizio: Trapani, Chiera, Mastrangelo, Arrigoni, Klyuchnyk il primo "cinque" mandato in campo da Barsotti. Sono stranamente i lunghi a tirare la carretta in avvio: tutti i canestri del primo tempino, ad eccezione dei due di Benites che decidono i 10’ iniziali, portano la firma dei giocatori rossoblù con maggior tonnellaggio, con Klyuchnyk firma i primi canestri (non ufficiali) del 2024-2025 termale e con Arrigoni e Sgobba subito sugli scudi. I primi due quarti scorrono quasi in fotocopia: gli Herons faticano, il Costone sta a contatto e per larghi tratti conduce pure, poi grazie alle giocate di puro talento degli esterni gli uomini di Barsotti riescono in entrambi i casi a rimontare e arrivare davanti alla sirena.

La ricerca sistematica della palla sotto è il leit motiv di tutto il primo tempo, come anche una certa permeabilità in fase di non possesso frutto di meccanismi difensivi ancora da oliare a dovere: la Vismederi sarà sicuramente fra le grandi protagoniste della prossima B Interregionale, ma i 47 punti in venti minuti concessi ai gialloverdi sono decisamente troppi, e Barsotti non si fa problemi a sottolinearlo con continui richiami, anche piuttosto decisi, ai propri giocatori. Va decisamente meglio nei secondi due quarti, i cui gli "aironi" stringono le maglie e cambiano passo, subendo appena 26 punti.

"Non abbiamo insistito molto sul cinque contro cinque in allenamento, ci siamo concentrati più su concetti specifici che sul gioco globale e questo nella prima parte della gara lo abbiamo forse un po’ pagato - ha ammesso coach Federico Barsotti al termine del match -. Qualcuno ha dovuto fare i conti anche con un po’ di emozione, la strada da fare è ancora lunga ma siamo cresciuti all’interno della gara sia difensivamente che a livello di intensità e per ora va bene così".

Filippo Palazzoni