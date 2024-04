I posticipi di pasqua. Rimini continua a vincere. Scivolone Torino

Si è chiusa a Pasqua la 7ª giornata della fase a orologio. Torino è caduta sul campo di Orzinuovi: priva di Keondre Kennedy, è stata messa ko per 83-81 dopo aver sprecato un +12 a metà partita. Torino a sua volta è finita a -12 a 4’ dalla fine, poi ha accorciato sul -1 fallendo però il tiro per il supplementare. La squadra di Ciani, così, non ha approfittato del passo falso di Cantù e resta appaiata ai brianzoli al secondo posto del girone Verde, mentre Orzinuovi stacca Chiusi e abbandona l’ultima piazza del Rosso.

Proprio i toscani sono infatti caduti 68-71 tra le mura amiche per mano di una Rieti sempre più salda al quarto posto del girone Verde.

Continua invece a vincere e convincere Rimini, che continua a beneficiare della cura Dell’Agnello e ha liquidato Casale Monferrato per 93-77 tenendo sempre in pugno le redini del match, con 25 punti di Grande, 21 di Justin Johnson e 19 di Tommasini.

Classifica girone Rosso: Forlì 48, Fortitudo Bologna* e Udine 42, Verona 36, Trieste 34, Rimini 30, Piacenza e Cividale 28, Cento 26*, Nardò 22, Orzinuovi 18, Chiusi 16.

Classifica girone Verde: Trapani 52*, Cantù e Torino 40, Rieti 36, Milano 28, Juvi Cremona 26, Treviglio 24*, Vigevano 22, Luiss Roma 18, Agrigento, Latina e Casale Monferrato 12.

(*: una partita in meno)