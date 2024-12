I prossimi impegni. Rossoblù attesi a Castelfiorentino. Vismederi-Arezzo

Il successo della Virtus ristabilisce le distanze nel computo assoluto dei derby giocati tra rossoblù e gialloverdi. 24-21 in favore della società di via Vivaldi il totale di questa statistica. Era dall’annata 1990/’91 che le due squadre non si spartivano equamente i derby tra andata e ritorno: 70-66 Virtus all’andata (sulla panchina rossoblù c’era Marco Collini, oggi al Costone); 79-76 ai supplementari per il Costone il punteggio ritorno, con 21 punti di Roberto Bruttini, padre di Luigi, attuale capitano gialloverde. Ma questo è materiale da annali. La stretta attualità impone, a Virtus e Costone, di concentrarsi subito sui prossimi match, in programma entrambi domenica alle 18. Per entrambe ci sono da vendicare le cocenti sconfitte (entrambe con scarti minimi, -1) dell’andata. Virtus ospite di Castelfiorentino per ribaltare il 75-74 subito al PalaCorsoni; Costone di scena al PalaOrlandi dove arriva Arezzo, ad ottobre vittorioso tra le mura amiche per 82-81.