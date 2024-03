I prossimi rivali il 23 marzo. Casale esonera coach Fabio Di Bella

Cambio di guida tecnica per la prossima avversaria della Pallacanestro 2.015 nella seconda fase del campionato. Casale Monferrato, a cui Forlì farà visita sabato 23 marzo, ha infatti sollevato dall’incarico di capo allenatore Fabio Di Bella. Fatale, per l’ex playmaker azzurro, la sconfitta dello scorso weekend contro Nardò, in una stagione complicatissima per i rossoblù piemontesi, che occupano il penultimo posto del girone Verde a +2 sul fanalino di coda Latina (con una partita in meno) e appena sei vittorie all’attivo. La prima squadra è stata affidata al viceallenatore Stefano Cova.