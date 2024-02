I protagonisti. "Alla fine eravamo un po’ stanchi»

È ovviamente deluso il coach Dimitris Priftis: "Prima di tutto voglio fare i complimenti a Napoli e fargli l’in bocca al lupo per la finale. Siamo molto orgogliosi di essere stati in queste Final-Eight e anche di questa gara nonostante la sconfitta, sono orgoglioso dei ragazzi. Ovviamente non sono felice, avevamo la partita in mano, purtroppo alcuni dettagli sono stati fatali e alla fine la stanchezza si è fatta sentire".

Parola a Matteo Chillo: "Siamo arrivati alla fine sulle gambe, c’era un po’ di stanchezza, Napoli ne aveva di più; ci deve rimanere la voglia e l’attitudine di lottare su ogni pallone anche se ora c’è amarezza per la sconfitta". Chiudiamo con l’MVP della partita, il bomber napoletano Tyler Ennis: "Non abbiamo giocato bene per gran parte del match ma siamo riusciti a stare uniti e ci siamo guadagnati la finale".

Cesare Corbelli