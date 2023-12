I protagonisti. Graziano Sassi:: "Ho rischiato l’infarto...»

Dimitris Priftis si tiene stretti i due punti del PalaBarbuto: "Questa vittoria è molto importante perché era una partita in trasferta contro un’ottima squadra. Penso che abbiamo meritato per il modo in cui è maturata: una gara ricca di suspense, momenti pazzi e, nel finale, episodi fortunati".

Altra prova di sostanza per Matteo Chillo: "Abbiamo fatto capire fin da subito di voler imporre il nostro ritmo e questa vittoria ce la siamo meritata. Mi fa piacere che anche in questa occasione sono riuscito a dare una mano alla squadra ma dobbiamo essere tutti consapevoli di dover dare il nostro contributo. Per esempio, Grant non ha giocato ma sono certo che potrà dare il suo apporto per il futuro. Il campionato è lungo, tutti dobbiamo essere sul pezzo". Festeggia il suo compleanno, il cecchino Langston Galloway: "Grande vittoria, in un ambiente davvero caldo". Chiudiamo Graziano Sassi: "È una bella vittoria - chiosa il dirigente -, abbiamo dominato, anche se nel finale è stata sofferta e ho rischiato l’infarto (ride, ndr)".

Cesare Corbelli