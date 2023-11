I protagonisti. Priftis dà la scossa: : "Non deprimiamoci»

Coach Dimitris Priftis, analizza con lucidità la prima sconfitta casalinga, trovando diversi spunti da migliorare. "Tortona è un’ottima squadra - dice il coach greco - e faccio le congratulazioni. Noi abbiamo giocato una buona partita per venticinque minuti poi abbiamo avuto alcuni brutti momenti sia in attacco che in difesa; nel terzo quarto abbiamo sbagliato alcuni tiri aperti e mancato qualche stop difensivo per non far segnare loro canestri facili. Di lì, Tortona ha preso un po’ di margine e da quel momento abbiamo iniziato a perdere fiducia e il contatto con la partita. Queste situazioni tattiche hanno aperto la gara poi noi abbiamo perso la concentrazione. Per esempio, Harvey ha giocato pochi minuti, condizionato dai falli, lo stesso dicasi per Atkins: queste piccole cose ci hanno fatto perdere il controllo emotivo con la gara. Ora non dobbiamo deprimerci per aver perso questo match, la chiave è non fare troppe cose negative in fila durante il match, anzi fare qualcosa che inverta la tendenza".

Passiamo il microfono a Jamar Smith: "Dopo un buon primo tempo, abbiamo subito il break, Tortona ci ha messo in difficoltà difensivamente e a rimbalzo e non siamo riusciti a girare la partita, purtroppo abbiamo commesso qualche errore in difesa e in attacco abbiamo smesso di girare la palla, sbagliando anche qualche tiro pulito che di solito mettiamo. Se giochiamo come nel primo tempo, possiamo giocarcela con tutti, dobbiamo essere consistenti per tutti e quaranta i minuti".

Chiudiamo con il coach di Tortona Marco Ramondino: "È una vittoria importante per noi, in particolare per la squadra che abbiamo affrontato. La Unahotels ha dimostrato talento nei propri giocatori in un contesto organizzato, questa è stata la loro forza in questo inizio di stagione. Siamo cresciuti difensivamente nel secondo tempo, non concedendo tiri all’inizio dei possessi e siamo stati più concentrati sui loro esterni alla fine dell’azione".

Cesare Corbelli