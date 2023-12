I protagonisti. Priftis: "Lo so che vi piace come abbiamo giocato...»

"Vi piace come abbiamo giocato, eh?". Si presenta con questa battuta coach Dimitris Priftis, scatenando le risate. "Abbiamo avuto la mentalità giusta - continua il coach greco - per approcciare la partita, soprattutto abbiamo posto il focus sui passaggi piuttosto che sui palleggi e difensivamente abbiamo avuto un buon approccio sulle cose base, questo ci ha aiutato a scappare via nel punteggio. Voglio dire grazie ai tifosi che hanno creato un’atmosfera fantastica. Ovviamente in tutte le serate, anche in quelle molto positive, c’è sempre qualcosa da migliorare: lavoreremo sugli alti e bassi per avere più consistenza. Non mi piace parlare dei singoli, ma stavolta voglio sottolineare l’apporto difensivo di Matteo Chillo in un momento cruciale in cui loro sono rientrati, ha fatto diversi stop difensivi importanti. Faye? Ha grande energia e attitudine, in questo momento deve leggere i giochi in anticipo, non ha ancora l’esperienza ma è dovuto alla sua età". Parola a Sasha Grant: "È una vittoria importante dopo due sconfitte di seguito. Dal terzo quarto siamo stati bravi a farci trovare pronti in tutte le situazioni di gioco e questi due punti valgono davvero molto. Sapevo che in stagione ci sarebbero stati alti e bassi per me, ma ho la fortuna di lavorare con un grande staff e anche i compagni mi aiutano molto nel mio processo

di crescita".

Cesare Corbelli