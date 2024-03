I protagonisti. Priftis raggiante: "Complimenti a tutti i ragazzi». Sacchetti: "Atteggiamento vergognoso dei miei atleti»

Tabù trasferta infranto e non può che essere soddisfatto coach Dimitris Priftis: "Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Sapevamo che sarebbe stata una partita insidiosa perché in questo momento della stagione tutte le formazioni devono vincere per i rispettivi obiettivi. In allenamento, tutta la settimana, abbiamo creato l’atmosfera che ci attendevamo e abbiamo fatto una partita seria, quindi abbiamo dimostrato di essere mentalmente pronti. Pesaro ha molti buoni tiratori per questo abbiamo deciso di cambiare la nostra difesa e giocare con più cambi difensivi". Parola a Jamar Smith: "È una vittoria importante, che ci serviva in trasferta. Le sconfitte fuori casa sono arrivate per mancanza di energia che invece è stata la chiave di questa vittoria. Il coach è stato molto bravo in settimana a prepararci per il tipo di partita che ci attendeva". Sconsolato il coach pesarese Meo Sacchetti: "Non mi aspettavo un atteggiamento così vergognoso dei miei giocatori e, siccome sono il coach, mi assumo le colpe per loro. Non riesco a vedere i miei giocatori uscire fuori da situazioni brutte, dobbiamo metterci più anima: non so che piacere abbiano di fare queste figure".

c.c.