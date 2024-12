I protagonisti. "Un peccato perché abbiamo dato tutto»

Coach Priftis è molto rammaricato: "Penso sia stata una partita molto fisica e a tratti anche spettacolare. Abbiamo avuto la nostra chance alla fine dei regolamentari, abbiamo lottato e fatto uno sforzo molto serio per vincere la partita. Il tutto senza quello che è forse il nostro best scorer cioè Jamar Smith. Abbiamo mostrato competitività, al netto dell’episodio del tiro finale che ha deciso la partita. Ma questo è il basket." A proposito del canestro di Flagg che ha mandato tutti ai supplementari il tecnico greco osserva: "Non potevamo fare di meglio, sapevamo cosa avrebbero fatto e abbiamo difeso bene. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori". Il cui leader è stato indubbiamente Winston che in sala stampa commenta: "E’ stata una bella partita in un bell’ambiente, contro una squadra molto forte. Abbiamo dato tutto e fatto un grande sforzo per vincere, facendo davvero del nostro meglio. Purtroppo non è bastato".