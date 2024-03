I recuperi di campionato. Cividale inarrestabile. Oggi in campo Rimini

Mentre si disputa la Final Four, si giocano anche alcuni recuperi: dopo il successo di Udine sulla Luiss, giovedì (76-63), venerdì è arrivato il quinto successo consecutivo di Cividale, 78-68 su Torino con 31 punti di Lucio Redivo. Altri due i recuperi stasera: Chiusi ospita la Juvi Cremona con l’aggancio a Orzinuovi nel mirino, mentre Rimini attende Latina per provare a raggiungere il sesto posto in solitaria.

Classifica del Girone Rosso: Forlì 44; Udine 40; Fortitudo* 38; Verona 34; Trieste 32; Rimini*, Cento*, Cividale e Piacenza 24; Nardò 22; Orzinuovi 16; Chiusi* 14. *= una gara in meno.